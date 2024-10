Popis ukraińskiej brygady. Rosyjska artyleria padała jedna z drugą

W mediach społecznościowych pojawił się krótki materiał wideo poświęcony żołnierzom, z 44. Brygady Artylerii Dowództwa Operacyjnego "Zachód". Jak potwierdził Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w ciągu jednego dnia udało im się wyeliminować "dwa systemy artyleryjskie BM-27 Uragan, dwa działa samobieżne i jeden ważniejszy cel".

M777 w Ukrainie

M777 (ang. M777 Ultralightweight Field Howitzer) to brytyjska haubica kal.155 mm skonstruowana pierwotnie z myślą o amerykańskiej armii i produkowana od 2002 r. Finalnie broń tego typu weszła do służby również w kilku innych krajach, które oddają ją Ukrainie od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji.

Egzemplarz wykorzystywany przez żołnierzy 44. Brygady Artylerii Dowództwa Operacyjnego "Zachód" pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, o czym jednoznacznie świadczy widniejący na nim napis "From America with Love". Z USA na front w Ukrainie trafiło ok. 100 sztuk M777, drugie tyle przekazali inni spjusznicy.

Holowana haubica NATO w Ukrainie

Jest to sprzęt ważący 3773 kg i mierzący 9,5 m długości w położeniu transportowym oraz ponad 10 m w położeniu bojowym. Do jego obsługi potrzeba siedmiu żołnierzy. Transfery to Ukrainy były argumentowane przede wszystkim wciąż stosunkowo dużą siłą rażenia, która znajduje potwierdzenie w starciach z Rosjanami.

Konstruktorzy postawili na lufę o długości 39 kalibrów, dzięki czemu donośność przy skorzystaniu ze standardowych pocisków odłamkowo-burzących to ok. 24 km. Amunicja z dodatkowym napędem rakietowym pozwala zwiększyć zasięg rażenia do ok. 30 km, a skorzystanie z pocisków M983 Excalibur umożliwia eliminowanie celów oddalonych o nawet 40 km. Szybkostrzelność haubicy M777 to maksymalnie pięć strzałów na minutę.

Wyeliminowane rosyjskie BM-27 Uragan to natomiast samobieżne systemy artylerysjkie wykorzystujące 16-prowadnicowe wyrzutnie oraz podwozia ciężarówki ZIŁ-135ŁM. Jednostki tego typu mogą przemieszczać się z prędkością 65 km/h.

