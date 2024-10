Choć jednak dokładna zawartość wspomnianego pakietu nie została ogłoszona, to analitycy podjęli się próby ustalenia, co mogło się w nim znaleźć. Wskazują, że w przypadku tego wsparcia sojuszników nie ma mowy o pociskach ATACMS lub PrSM, które to docierają na odległość ok. 500 km. Defense Express wskazuje, że należy rozważać środki o zasięgu przekraczającym nawet 1000 km .

Pociski Tomahawk opracowano w latach 70. XX wieku i wdrożono do służby w 1983 r. Były to czasy zimnej wojny, kiedy głównym celem USA było pokazanie swojej militarnej dominacji. Tomahawki, dzięki swojemu zasięgowi i precyzji, szybko stały się kluczowym elementem w arsenale NATO. Tomahawki były rozmieszczone w krajach takich jak Wielka Brytania, Niemcy Zachodnie, Włochy i Holandia.

Tomahawk, o długości ok. 6 m i masie 1300 kg, wyróżnia się zdolnością do rażenia celów na dystansie ponad 2,7 tys. km. Waga głowicy bojowej tego pocisku to 300 kg. Wysoka precyzja i zasięg sprawiają, że jest to broń niezwykle efektywna w operacjach wojskowych. Tomahawk może być wystrzeliwany z różnych platform, w tym z okrętów i samolotów, co zapewnia dużą elastyczność operacyjną.