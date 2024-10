Spójrz w niebo. Dwa wydarzenia nałożą się na siebie

Jak bowiem czytamy w serwisie nocneniebo.pl, kometa będzie słabiej widoczna niż we wtorek, kiedy informowaliśmy o jej obecności na niebie . Przyczyny takiego stanu rzeczy są dwie – po pierwsze, dojrzenie komety może utrudniać Księżyc w pełni. Po drugie, z każdym dniem kometa oddala się od Ziemi.

Jak jednak czytamy w serwisie nocneniebo.pl, w mieście kometa może być trudna do zauważenia. Pomóc w jej dostrzeżeniu może smartfon. Przy ustawieniu tzw. trybu nocnego, kometa na zdjęciu powinna być widoczna razem z długim warkoczem, mimo iż gołym okiem możemy w ogóle nie widzieć komety. Aby ją uchwycić, powinniśmy robić zdjęcia zachodniego nieba.

Ich przelot będzie krótki. Potrwa około czterech minut. Początkowo powinniśmy szukać ich na zachodnim niebie, niedaleko komety. Starlinki będą kierować się w kierunku wschodnim. Będzie to drugi przelot Starlinków 17 października nad Polską. Pierwszy odbył się o godz. 5:32. Pojawiły się one na środku nieba i przeleciały w kierunku wschodnim. Były to satelity Starlink z serii G10-10.