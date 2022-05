Ukraińcy wyciągają asa z rękawa. Z zakładów wyjeżdża prototypowa broń

Podczas wojny w Ukrainie obie strony używają nie tylko postradzieckiego sprzętu, ale także z najnowszych wersji broni wyprodukowanej w rodzimych zakładach. Zdarzają się również przypadki, gdy na front jest kierowany prototyp danej konstrukcji lub w trakcie konfliktu dochodzi do powstania zupełnie nowego uzbrojenia.

Informacje o tym, że Ukraińcy mogli skierować na front prototypowy wóz Kewlar-E, pojawiły się już pod koniec lutego. Do tej pory powstał prawdopodobnie tylko jeden egzemplarz tej konstrukcji. Pojazd został zaprezentowany w ubiegłym roku przez prywatną ukraińską firmę Ukrinnmasz na targach Arms and Security w Kijowie.

Kewlar-E został zbudowany na bazie podwozia samobieżnej haubicoarmaty 2S1 Goździk kal. 122 mm . Prace nad nim były prowadzone od 2017 r. Podstawowym zadaniem ukraińskiego BWP jest m.in. zapewnienie ochrony przed pociskami do kalibru 12,7 mm.

Masa własna Kewlar-E wynosi 15,5 t, a jego maskmymalny zasięg wynosi 600 km. Pojazd rozwija prędkość do ok. 70 km/h po utwardzonej drodze i do 45 km/h w terenie. Konstrukcja miała docelowo zastąpić leciwe radzieckie BMP-1 i BMP-2.