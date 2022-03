Pomysłowość Ukraińców. Przerabiają rosyjskie karabiny czołgowe

Defence24 zwraca uwagę, że karabiny umieszczone na stropie mogą być często używane jako broń ręczna od razu po demontażu. Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku karabinów maszynowych PKT/PKTM, które są sprzężone z armatą.

Ukraińcy modyfikują karabiny czołgowe

Nie oznacza to, że Ukraińcy rezygnują z odzyskiwania tej broni. "W takich wypadkach należy dokonać pewnych modyfikacji, usunąć elektrospust i zainstalować ten klasyczny. Dodatkowo należy doposażyć je w mocowania pod nowe przyrządy celownicze, ponieważ bazowe PKT/PKTM ich nie posiadają" – wyjaśnia Defence24. Przerabianiem takich właśnie karabinów zajął się pewien warsztat samochodowy w Kijowie, co przedstawiono w poniższym materiale kanału France 24:

Przyjrzyjmy się bliżej tej broni. PKT/PKTM jest jedną z wersji radzieckiego karabinu maszynowego PK/PKM. Jego produkcja rozpoczęła się na początku lat 60. i trwa do dziś. Karabin został opracowany przez biuro konstrukcyjne Kałasznikowa. W PK/PKM wykorzystuje się naboje 7,62x54 mm R, które stworzono w Rosji już pod koniec XIX wieku.

Wersja PKT weszła do uzbrojenia w 1962 r. Cechą charakterystyczną tej broni jest duża energia wystrzelonego pocisku przewyższająca nawet dwukrotnie energię pocisku wystrzelonego z karabinka AK. Donośność skuteczna karabinu PKT wynosi ok. 1000 m, a maksymalna – ok. 3800 m.

Należy wspomnieć, że w przeciwieństwie do RKM-ów (ręcznych karabinów maszynowych) broń montowana na czołgach oraz pojazdach opancerzonych ma elektronicznie sterowany spust zamiast kolby i klasycznego spustu. Charakteryzuje się również grubszą lufą. Po przerobieniu kilku elementów może być ona jednak stosowana jako broń ręczna wykorzystywana przez żołnierzy i obronę cywilną.

Warto zaznaczyć, że we wszystkich wersjach opisywanego karabinu szybkostrzelność praktyczna wynosi 250 strz./min. Jest to większa wartość niż w klasycznym AK, w którym wynosi ona 40-100 strz./min. (przy czym szybkostrzelność teoretyczna w klasycznym Kałasznikowie to 600 strz./min.).

Prędkość początkowa pocisku wystrzelonego z każdej dostępnej wersji PK/PKM sięga 825 m/s. Karabin ma długość od 1098 do 1196 mm. W wariancie PKT lufa ma 722 mm długości, nie wliczając w to tłumika płomienia. W pozostałych wersjach długość lufy wynosi 605 mm. Karabin waży od 7,5 do 10 kg.

