To najnowszy wóz bojowy Rosji. Został zniszczony przez Ukraińców

BMP-1AM Basurmanin to rosyjska, zmodernizowana wersja BMP-1 , którą zaprezentowano w 2018 roku. Pojazd jest wyposażony w bezzałogowy moduł bojowy BPPU-1, który można spotkać także w transporterach kołowych BTR-82A . Jakie są jego możliwości?

Na uzbrojenie BMP-1AM Basurmanin składają się karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm, armata 2A72 30 mm oraz wyrzutnie granatów dymnych. Pojazd ma 6,74 m długości i ok. 2,9 m szerokości, a jego napęd stanowi 6-cylindrowy silnik wysokoprężny UTD-20S1 o mocy do 300 KM. Za modernizację BMP-1 do tej wersji odpowiada fabryka Uralwagonzawod (UWZ) z Niżnego Tagiłu.