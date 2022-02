Wóz bojowy Kewlar-E. Ukraina wysłała na front prototypowy pojazd

Pojazd został zaprezentowany przez prywatną ukraińską korporację Ukrinnmasz na ubiegłorocznych targach Arms and Security 2021 w Kijowie. Jak informował wtedy serwis Defence24 , Kewlar-E został zbudowany na bazie podwozia samobieżnej haubicoarmaty 2S1 Goździk kal. 122 mm. Jego podstawowym zadaniem jest m.in. zapewnienie ochrony przed pociskami do kalibru 12,7 mm.

Niedawno na Twitterze pojawiło się nagranie, które miało zostać podobno zrobione w Charkowie. Widać na nim pojazd Kewlar-E, który przejeżdża z ukraińską flagą. Serwis The War Zone podkreśla, że jest to prawdopodobnie jedyny wyprodukowany egzemplarz tego wozu. Jak czytamy na łamach serwisu, Ukrinnmasz zbudowała go w 2020 r., a prace nad maszyną były prowadzone co najmniej od 2017 r.