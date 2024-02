Setki tys. pocisków czeka. Niektóre państwa UE już przygotowują finanse

Jak podaje " Financial Times ", niektóre państwa UE chcą utworzyć interwencyjny fundusz o wartości 1,5 mld euro, mający na celu sfinansowanie zakupu amunicji artyleryjskiej znalezionej na rynku przez Czechy. Całą sytuację skomentował także ukraiński minister spraw zagranicznych, Dmytro Kuleba, który nadmienił, że Kijów potrzebuje 2,5 mln pocisków rocznie. Dotychczasowe dostawy państw europejskich to z kolei zaledwie 400 tys. sztuk.

Promowana przez Czechy inicjatywa szybkiej umowy bilateralnej z nieznanym dostawcą jest alternatywą dla wielostronnych rozmów na poziomie unijnym, gdzie ścierają się różne koncepcje. Przykładowo, bardzo dużym przeciwnikiem wykorzystania funduszy europejskich do zakupów amunicji poza UE jest Francja oraz Grecja.

Pierwsza twierdzi, że pieniądze powinny być przeznaczone na rozwój europejskich możliwości produkcyjnych, które do końca 2024 r. mają osiągnąć poziom produkcji 1,4 mln sztuk, według Josepa Borrella, piastującego stanowisko wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Z kolei Grecja obawia się, że zewnętrzny zakup mógłby zostać dokonany w Turcji, z którą Grecy mają co najmniej bardzo skomplikowane stosunki, z powodu kwestii Cypru.