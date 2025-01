Ukraińcy odsłonili prawdę o rosyjskim dronie. Pokazali, co kryje w środku

Ukraińska brygada Khyzhak z Wydziału Policji Patrolowej z powodzeniem zestrzeliła rosyjskiego drona Mołnia. Jak podaje Defense Express, incydent ten jest kolejnym dowodem na to, że Rosjanie polega na tanich i prostych bezzałogowcach do atakowania ukraińskich miast. Warto jednak zaznaczyć, że mimo swojej prostoty tego typu bezzałogowce wciąż pozostają śmiercionośnym zagrożeniem.

Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać szczątki drona, które potwierdzają jego prostą konstrukcję. W porównaniu do bardziej zaawansowanych dronów Shahed produkcji irańskiej, bezzałogowiec Mołnia jest zbudowany z tanich materiałów, takich jak sklejka i plastik.

"To wszystko, co zostało z drona Mołnia. W zasadzie tylko plastik" - skomentowali funkcjonariusze patrolu, pokazując wrak na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych.