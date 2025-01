Trump nie żartował. F‑16 wysłane z Alaski na Grenlandię

Jak podaje portal The Aviationist, NORAD (North American Aerospace Defense Command, czyli Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej), zdecydowało się rozmieścić dwa myśliwce F-16 na Grenlandii, "aby zwiększyć obecność NORAD w Arktyce".

Komunikat prasowy tego nie precyzuje, ale zdaniem The Aviationist amerykańskie F-16 najprawdopodobniej zostały rozmieszczone w bazie Pituffik Space Base (wcześniej znanej pod nazwą Thule). Ich pojawienie się ma być zgodne z porozumieniem o zwiększonej obecności NORAD w Arktyce, jakie Stany Zjednoczone zawarły z Grenlandią i nie stanowić odpowiedzi na żadne nowe zagrożenie. Sytuacja ma jednak miejsce w momencie trwania gorących dyskusji wywołanych planami Donalda Trumpa, w związku z czym budzi duże zainteresowanie.

Grenlandia uchodzi za klucz do bezpieczeństwa USA, co w swoim artykule szczegółowo wyjaśniał Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski . Sama baza Pituffik Space Base powstała tam już na początku lat 50. zeszłego wieku.

"Tu nie chodzi o to, żeby nabywać ziemię tak po prostu. Leży to w naszym narodowym interesie i trzeba to rozwiązać" - dodał Marco Rubio.