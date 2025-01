Śpiewające wirusy. Rewolucyjna metoda wykrywania patogenów

Naukowcy z Michigan State University opracowali nowatorską metodę wykrywania wibracji akustycznych pojedynczych cząsteczek wirusów przy użyciu światła. Choć my tych dźwięków nie usłyszymy, jednak mogą być wykorzystane w badaniach biologicznych. Jak to możliwe, że tak małe organizmy wydają dźwięki? To nie zasługa ich budowy tylko fizyka, bowiem każdy ruch atomów wydaje dźwięk. Pomimo, że wirusów nie zobaczymy gołym okiem to jednak skomplikowany twór składający się z ogromnej ilości atomów.