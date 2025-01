Dokument zatytułowany "Żelazna Kopuła dla Ameryki" (The Iron Dome for America) dotyczący budowy "tarczy antyrakietowej nowej generacji" to na razie ogólne rozporządzenie. Podpisane przez Donalda Trumpa nakłada na sekretarza obrony obowiązek przedstawienia prezydentowi w ciągu 60 dni planu budowy systemu obronnego.