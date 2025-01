Za mało czołgów i bojowych wozów piechoty. Polskie wojsko bez niezbędnego sprzętu

Punktem wyjścia do przedstawionej analizy jest liczebność polskich batalionów czołgów, a także zmechanizowanych (z bojowymi wozami piechoty - BWP) i zmotoryzowanych (z kołowymi transporterami opancerzonymi - KTO ). Obecny polski batalion liczy 58 czołgów, BWP albo KTO:

Dla wojsk lądowych, składających się - według aktualnych założeń - z sześciu dywizji o zróżnicowanej strukturze (cztery silniejsze dywizje "wschodnie" i dwie słabsze "zachodnie") oznacza to potrzebę zapewnienia sprzętu dla 82 batalionów. Przekłada się to na 4756 czołgów, bojowych wozów piechoty i kołowych transporterów opancerzonych.

Tymczasem - nawet z aktualnie realizowanymi zakupami - wojsko nie dysponuje taką liczbą sprzętu. Zamiast blisko 5 tys. egzemplarzy wozów bojowych, polska armia ma do dyspozycji około 1,8 tys. pojazdów . Na domiar złego, już po uwzględnieniu sprzętu przekazanego Ukrainie, aż 800 z nich stanowią przestarzałe i wymagające pilnego zastąpienia BWP-1 .

Oznacza to, że Polska ma sprzęt dla zaledwie 31 z 82 planowanych batalionów. Nawet przy założeniu, że - zgodnie z informacjami MON-u - będzie testowana struktura zakładająca ograniczenie liczby pojazdów w batalionie do 44, daje to sprzęt dla maksymalnie 41 batalionów, czyli połowy budowanej przez Polskę, 6-dywizyjnej armii.