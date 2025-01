Rosja straszyła nią świat. Rakieta wybuchła przed odpaleniem

Do wystrzeliwania pocisku wykorzystywana jest tu technika zimnego startu. Ta metoda opiera się na wyrzuceniu rakiety z silosu w powietrze przy użyciu sprężonych gazów, po czym niewielkie silniki szybko stabilizują pocisk. Dopiero wtedy uruchamiane są główne silniki. Ta technika pozwala na to, aby silos oraz zbiorniki z gazem nie ulegały zniszczeniu, co umożliwia ich ponowne użycie. Jednak po teście rakiety Sarmat w Plesiecku, we wrześniu 2024 r., zdjęcia satelitarne ujawniły, że silos i jego otoczenie zostały kompletnie zniszczone.