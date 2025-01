Tajemnicze zjawisko. Płyta oceaniczna oddziela się od kontynentalnej

Naukowcy odkryli, że starożytna płyta oceaniczna, znajdująca się pod współczesnym Irakiem, rozpada się poziomo. To ogromne podziemne pęknięcie, rozciągające się od południowo-wschodniej Turcji do północno-zachodniego Iranu. Zjawisko wpływa na powierzchnie Ziemi, która pod wpływem pęknięcia wygina się przekształcając krajobraz.

Ciężar gór Zagros powoduje, że powierzchnia Ziemi odkształca się i tworzy depresje wypełnione osadami. Jednak badacze odkryli, że depresja w południowo-wschodniej części jest głębsza niż oczekiwano. Sugeruje to, że tonąca płyta oceaniczna pod regionem wraz z masą potężnych gór przyczynia się do obniżania powierzchni Ziemi.

Płyta tektoniczna powoduje osiadanie terenu, co prowadzi do tworzenia się przestrzeni umożliwiającej akumulację osadów. W rejonie prowadzącym do Turcji, głębokość tej depresji maleje, co wskazuje, że w tym miejscu doszło do oderwania płyty, zmniejszając tym samym działanie sił ciągnących w dół.