Szokujące odkrycie. Grzyb zmienia pająki w zombie

To nie scenariusz z "The Last of us", a najnowsze badania. Przypadek pdczas nagrywania filmu dokumentalnego w Irlandii Północnej. W konsekwencji zespół naukowców odkrył nowy grzyb, który wydaje się manipulować zachowaniem pająków, zamieniając je w "zombie". Grzyb nazwany Gibellula attenboroughii został opisany w badaniu opublikowanym 24 stycznia w czasopiśmie "Fungal Systematics and Evolution".