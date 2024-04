Były nie do zatrzymania. Ukraińcy już mają na nie sposób

Z czego natomiast wynika trudność w przechwyceniu tych rosyjskich pocisków? Przede wszystkim to zasługa dużej prędkości osiąganej przez Ch-22 podczas lotu. Co do zasady Ch-22 jest odłączany od przenoszącego go samolotu na wysokości kilkunastu kilometrów, po czym wznosi się na wysokość ok. 20 km. W dalszej kolejności pocisk rozpędza się, osiągając prędkość ok. 3 Ma (ok. 3600 km/h).