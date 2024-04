Eksplozje słyszane w pobliżu Isfahan. To tutaj znajdują się irańskie obiekty nuklearne

"Isfahan jest pewnym zaskoczeniem (...) ze względu na to, że są tam blisko powiązane z programem nuklearnym Iranu bardzo ważne obiekty. Nieprzypadkowo Iran powtarza w komunikatach, że nic się nie stało, że wszystko jest bezpieczne" - mówił na antenie TVN24 generał w st. spocz. Bogusław Pacek .

Isfahan jest ważnym punktem na irańskiej mapie. Jednym z powodów jest znajdujące się tutaj centrum badań jądrowych. CNN przypomina, że jest to obiekt obsługujący trzy małe chińskie reaktory badawcze, produkcję paliw i prowadzący inne działania dla cywilnego programu jądrowego Iranu. Według serwisu Iran Watch, który zajmuje się monitorowaniem m.in. irańskich zdolności do rozwoju broni jądrowej, pocisków balistycznych i innej broni masowego rażenia, obiekt powstał w latach 70. XX wieku przy pomocy Francji. Początkowo miał zapewniać szkolenie personelu do obsługi reaktora Bushehr.