Turecki czołg podstawowy Altay. Rusza produkcja seryjna

Altay to turecki czołg podstawowy, zaliczany do czwartej generacji. Do produkcji wszedł wariant oznaczony jako T1 – maszyna o masie około 65 ton, uzbrojona w 120-mm armatę czołgową MKE 120 mm (turecki wariant koreańskiej CN08) i chroniona produkowanym w Turcji modułowym pancerzem specjalnym, opracowanym na podstawie koreańskiego pancerza Korean Special Armor Plate (KSAP).