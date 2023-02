To najnowocześniejszy okręt USA. Może wesprzeć Japonię

Warto zauważyć, że na tle zagrożenia ze strony Chin oraz rosyjskiej inwazji na Ukrainę Japonia powzięła środki mające zwiększyć jej możliwości obronne. Jak pisaliśmy na łamach WP Tech, Tokio planuje m.in. rozmieszczenie potężnej broni w miejscu położonym blisko granicy z państwem Władimira Putina . Co istotne, po zajęciu Kuryli w 1945 r. przez Sowietów Japonia nie podpisała traktatu pokojowego z Moskwą i stan ten utrzymuje się do dziś.

Chociaż azjatycki kraj pracuje nad stworzeniem własnej broni hipersonicznej, nie bez znaczenia jest obecność w tym miejscu niszczyciela typu Zumwalt . Amerykański okręt ma zostać w przyszłości wyposażony w najnowszy system uzbrojenia o nazwie Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). To właśnie dzięki temu rozwiązaniu stanie się on nośnikiem pocisków hipersonicznych CPS.

USS Zumwalt to jeden z trzech planowanych niszczycieli tego typu (oprócz niego US NAvy dysponuje obecnie okrętem USS Michael Monsoor). Jednostka ma 185 m długości i ponad 16 tys. ton wyporności. Na wyposażenie niszczyciela składa się 80 pionowych wyrzutni rakiet, które mogą razić cele naziemne i morskie (w tym okręty podwodne). Każda z tych jednostek ma kosztować ok. 8 mld dolarów.