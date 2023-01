Putin ma świat w garści? Jedną decyzją pogrąży nawet USA

Rosatom , czyli Rosyjska Państwowa Korporacja Energii Jądrowej, pokrywa również ok. 17 proc. światowego rynku wytwarzania paliwa jądrowego. Tak silna pozycja firmy powoduje, że Zachód nie zdecydował się dotąd nałożyć na nią sankcji gospodarczych . Z tego względu Rosatom może dostarczać przemysłowi zbrojeniowemu kluczowe surowce do produkcji broni. Państwowa rosyjska firma jest w stanie przekazywać m.in. tlenek glinu – ważny składnik paliwa rakietowego, używany w zaawansowanych pociskach oraz akumulatory litowo-jonowe dla czołgów i systemów przeciwlotniczych.

Jak wynika ze śledztwa dziennikarzy "The Washington Post", Rosatom zaoferował swoje usługi rosyjskim koncernom zbrojeniowym: firmom Almaz-Antej (producentowi systemu obrony przeciwlotniczej S-400 ), Techmasz (producentowi lotniczych pocisków rakietowych i niekierowanych bomb lotniczych) oraz "Wysokotocznyje kompleks" (producentowi pocisków dla systemów Iskander ). Amerykańska redakcja powołuje się tutaj na informacje zawarte w liście szefa Rosatomu z 2022 r., do którego dotarł ukraiński wywiad.

Dziennikarze zwracają uwagę, że nie wiadomo co dokładnie i w jakich ilościach atomowy monopolista dostarczył dotąd rosyjskim koncernom militarnym. Wskazują jednocześnie, że w 2022 r. jedna z firma będąca częścią Rosatomu sprowadziła z Korei Południowej akumulatory litowo-jonowe o wartości co najmniej jednego miliona dolarów. Ukraiński serwis Defense Express ocenia, że jest to istotna informacja, gdyż "Putin nagrodził kierownictwo Rosatomu za >>pomoc we wprowadzaniu zaawansowanych systemów uzbrojenia do służby wojskowej<<".