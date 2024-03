Zajrzeli do drona Rosjan. Czegoś takiego nigdy nie widzieli

– Widzieliśmy coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy . Rosyjski dron FPV poleciał do celu ze zwojem kabla światłowodowego o długości 10 km. Kabel rozwijał się w powietrzu. Tym samym widzimy nową technologię sterowania dronem FPV – wyjaśnia Serhij Beskrestnow na Telegramie, komentując znaleziony w Ukrainie sprzęt.

Ukraińcy obejrzeli dokładnie rosyjskiego drona i zauważyli w nim duży zwój światłowodu, który w trakcie lotu rozwija się. W teorii takie rozwiązanie ma dawać pilotom możliwość stałego i nieprzerwanego sygnału wideo o wysokiej jakości. To niesie ze sobą przynajmniej dwie zalety.

Agencja Unian zwraca ponadto uwagę na jeszcze jedną korzyść płynącą z użycia tego typu technologii komunikacji na linii dron-pilot. Światłowód pozwala ograniczyć do zera możliwość wystąpienia zjawiska, które określa się mianem "horyzontu radiowego", czyli zerwania połączenia na ostatnim etapie lotu (tuż przed atakiem, tzw. nurkowania) na dużej odległości pilota od bezzałogowca.

To ma niebagatelne znaczenie, bowiem sprawia, że dron w momencie ataku z pewnością trafi w cel – czego nie można powiedzieć o konstrukcjach sterowanych radiowo, które po utracie sygnału z pilotem przed uderzeniem, mogą uderzyć z dużą niedokładnością.

Beskrestnow zauważa, że w istocie jest to technologia, której wprowadzenie niegdyś proponowali ukraińscy inżynierowie, jednak nie została ona wprowadzona do użytku z uwagi na skuteczność. Wynikało to bowiem z ryzyka zerwania włókien światłowodu i utraty drona. Ekspert polecił dokładniejsze zbadanie technologii wykorzystywanej przez Rosjan, aby Ukraińcy "nie znaleźli się za wrogiem".