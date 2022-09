Nie tylko Rosjanie. Białorusini plądrują ukraińskie ciężarówki

Agencja Army Inform , serwis należący do resortu obrony w Kijowie, informuje, że białoruska straż graniczna dopuszcza się kradzieży przedmiotów z ciężarówek z ukraińskimi rejestracjami . Ma o tym świadczyć nagranie, które nakręcono na białoruskiej autostradzie w pobliżu przejścia granicznego Mokrany, które znajduje się naprzeciwko ukraińskiego przejścia granicznego Domanow.

Army Inform dodaje, że to niejedyny taki proceder, gdyż sprzęt rabowany przez Rosjan w Ukrainie był zwykle wysyłany do ich kraju za pośrednictwem białoruskich usług kurierskich. Warto w tym miejscu przypomnieć, jakie sprzęty elektroniczne i w jakim celu były przywłaszczane przez żołnierzy Putina.

Po inwazji Rosji na Ukrainę media obiegły informacje, że żołnierze agresora kradną w zaatakowanym kraju m.in. laptopy, lodówki i zmywarki. Serwis Gadżetomania wskazywał , że podzespoły z takich urządzeń mogą być wykorzystywane np. w okrętach wojennych. Według Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Rosjanie wykorzystują do naprawy tych jednostek m.in. komponenty pochodzące z chińskiego sprzętu gospodarstwa domowego.

Zdaniem amerykańskiego dziennika "The Washington Post" Rosjanie są zmuszeni do używania chipów ze zmywarek i lodówek w niektórych urządzeniach wojskowych. "Brak chipów, nazywanych również półprzewodnikami, to ogromny problem. Miniaturowe układy scalone są kluczowym elementem współczesnej elektroniki – od urządzeń AGD, aż po zaawansowane myśliwce, drony czy czołgi. Ich niedobór uniemożliwia dalszą produkcję i sprzedaż sprzętu" – wyjaśniała na naszych łamach Karolina Modzelewska.