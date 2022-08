Rosjanie dali się nabrać. Strzelają kosztownymi pociskami do atrap

O sprawie donosi amerykański dziennik "The Washington Post". Z publikacji dowiadujemy się, że w ciągu kilku tygodni Rosjanie użyli do zniszczeni a makiet co najmniej dziesięć pocisków Kalibr. O tym, jak poważna jest to strata dla armii Putina świadczy najlepiej fakt, że koszt z każda z tych rakiet jest warta ok. miliona dolarów (równowartość ponad 4,7 mln zł). Do tego - zdaniem strony ukraińskiej - Rosjanom zaczynają się powoli kończyć zapasy pocisków manewrujących.