Obrońcy wykorzystają rosyjską broń. Ukraina naprawia zdobyczny sprzęt

T-80 to rosyjskie czołgi podstawowe trzeciej generacji. Są to leciwe konstrukcje pamiętające jeszcze lata 80. XX w. W porównaniu ze standardową wersją modele T-80U są wyposażone w system kierowania ogniem 1A46 oraz nowy system uzbrojenia kierowanego 9K119 Refleks. Posiadają także lepszy silnik GTD-1250 o mocy 1250 KM oraz pancerz reaktywny Kontakt-5.

TOS-1 to nazwa rosyjskich wyrzutni 30 lub 24 pocisków termobarycznych z głowicami kal. 220mm. Według Brenta Eastwood, byłego oficer armii USA, może to być "najpotężniejsza broń Putina", która nie wykorzystuje ładunku nuklearnego.

TOS-1 jest umieszczana na podwoziach czołgów T-72 lub T-90. Każdy pocisk waży ok. 181 kg, z czego 45 kg to masa termobarycznego materiału wybuchowego, który znajduje się w głowicy. TOS-1 jest w stanie w ciągu 6-15 sekund wystrzelić rakiety na odległość od 400 m do 6 km, pokrywając salwą obszar o powierzchni 40 km kwadratowych.

GAZ Tigr to rodzina rosyjskich terenowych samochodów opancerzonych. Jego dużą zaletą jest fakt, że może operować w temperaturach z zakresu od -14 do +50 stopni Celsjusza. Może wjechać pod zbocza o nachyleniu o nachyleniu 52 stopni i bez problemu poradzi sobie w warunkach pustynnych. Ładowność pojazdu to ok. 1200 kg. Jedna z wersji tego pojazdu – ABSz 233116 – została przystosowana do przenoszenia kompleksu rakietowego Kornet-D1.