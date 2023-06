Tajemnicza broń w USA? Transport zauważony w mocarstwie

Nie wiadomo jaki jest cel transportowanych przez Stany Zjednoczone makiet rosyjskich systemów rakiet ziemia-powietrze. Jak zauważa jednak portal "Defense Romania", może to mieć związek z ćwiczeniami wojskowymi amerykańskich żołnierzy, choć nie wykluczone też, że wabiki mogą trafić do Ukrainy w ramach pomocy wojskowej .

Analitycy z profilu Clash Report na Twitterze zauważyli, że systemy są "niezwykle realistyczne" . W sieci pojawił się też szereg podejrzeń dotyczących tego, do czego Amerykanie mogą potrzebować tak dokładnych makiet rosyjskich maszyn.

Przede wszystkim należy podkreślić, że dmuchane atrapy są na froncie stosowane od lat. Doskonałym tego przykładem jest używanie atrap pancernych maszyn podczas II wojny światowej. Wówczas Brytyjczycy rozstawiali atrapy czołgów i artylerii, by zmylić przeciwników w kwestii wielkości i siły armii . Podobne działania z wykorzystaniem makiet przeprowadzali też Japończycy, jednak ich konstrukcje z uwagi na niską jakość wykonania były łatwe do wykrycia.

Dmuchane atrapy stosowane są na froncie po dziś dzień. Obrońcy rozmieszczają obecnie m.in. dmuchane HIMARS-y , które usilnie próbują niszczyć Rosjanie. Ostrzał wyglądającej jak rzeczywisty sprzęt makiety jest nieistotną stratą dla Ukraińców, ale za to ogromną dla Rosjan – a to z uwagi na wysokie ceny używanych pocisków.

Zaobserwowane w Stanach Zjednoczonych makiety rosyjskich S-300 i Tor-M1 mogą w teorii trafić do Ukrainy, by stanowić wabik na Rosjan. Nie byłby to zaskakujący scenariusz w świetle tego, jak popularnym rozwiązaniem są tego typu konstrukcje w Ukrainie.