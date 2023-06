Zawrócili go z frontu? Rzadki system obronny wrócił w głąb Rosji

Opracowane przez GSKB Almaz-Antey S-350 zostały wciągnięte na stan rosyjskiej armii dopiero w 2020 roku i do końca 2022 roku w jej zasobach znajdowało się jedynie sześć sztuk, co odpowiada sile połowy dywizji (choć Rosja deklarowała chęć utworzenia 1-2 kompletnych dywizji Witeziów). Jedna platforma S-350 mieści 12 pocisków przeciwlotniczych 9M96 lub 9M100 i może otworzyć ogień do 8 celów jednocześnie. Według charakterystyk jest zdolna razić wrogie drony i samoloty z odległości 60-120 km a cele balistyczne z odległości do 30 km.