Rosjanie tracą fortunę. Nabierają się na dmuchane HIMARS-y

Emitują ciepło w miejscu, gdzie nagrzewają się prawdziwe wyrzutnie HIMARS , a poza tym do złudzenia przypominają je pod kątem wizualnym. Tak armia ukraińska nabiera wojska Rosji – a pomaga jej w tym czeskie przedsiębiorstwo INFLATECH, które miesięcznie potrafi wyprodukować nawet 35 wabików.

Dmuchane konstrukcje, które są atrapami prawdziwych maszyn bojowych powstają w fabryce czeskiej firmy INFLATECH w Decinie. Jedną z wizyt u producenta relacjonowała Telewizja Czeska 1 w ramach programu ReporteriCT. Dziennikarze pokazali, jak wyglądają atrapy na co dzień wykorzystywane na froncie i w jaki sposób wabiki są w stanie realnie mylić agresora.

"Produkty mają za zadanie zwodzić, odwracać uwagę, ukrywać i chronić" – tak twierdzi producent na swojej oficjalnej stronie internetowej. Atrapy spełniają swoje funkcje, bo przedsiębiorstwo dba o oddanie ich rzeczywistego wyglądu. Zgadzają się wymiary dmuchanego pojazdu, nie brakuje też zaznaczenia cech charakterystycznych (imitacje przetłoczeń i ewentualnych nierówności na zewnątrz maszyny). Istotnym elementem jest również fakt, że wabiki od INFLATECH posiadają wbudowane systemy ogrzewania, które oszukują termowizję wroga . Oznacza to, że przykładowe atrapy HIMARS-ów nagrzewają się w tym samym miejscu, co ich prawdziwe odpowiedniki.

"Niedawno Rosjanie poinformowali o zniszczeniu o 140 proc. więcej HIMARS-ów, niż Ukraina ich otrzymała" – mówił Vojtech Fresser z INFLATECH w rozmowie z Telewizją Czeską 1. To pozwala sądzić, że dostarczane na bieżąco dmuchane atrapy spisują się na medal. "Rosjanie wykorzystują warte kilkadziesiąt tysięcy dolarów rakiety na zniszczenie taniego balona" – dodaje Fesser.

Producent twierdzi, że w ciągu miesiąca jest w stanie przygotować 35 egzemplarzy wabików. Tajemnicą pozostaje jednak ilość atrap, które trafiają do wojsk Ukrainy – to pozostaje tajemnicą wojskową. Choć na nagraniu w telewizji pokazano głównie wyrzutnię M270 MLRS, to INFLATECH posiada w ofercie cały szereg wabiących wroga konstrukcji bojowych.