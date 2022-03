Rosyjski system Tor-M1 zatrzymany. Pokonała go dziurawa droga?

Tor to nazwa rosyjskiego systemu kierowanych rakiet ziemia-powietrze, opracowanych w Związku Radzieckim na początku lat 80. W kodzie NATO występuje pod nazwą SA-15 Gauntlet (pol. Rękawica). Jest przeznaczony do zwalczania różnego rodzaju celów powietrznych od samolotów i śmigłowców poprzez pociski manewrujące i kierowane do bomb lotniczych.