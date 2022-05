Program Pustelnik w końcu ruszył. Polscy żołnierze dostaną lekki pocisk przeciwpancerny

Także nasz kraj usiłuje wdrożyć podobne rozwiązanie. Polscy żołnierze używają już przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR . To skuteczna broń o dużej sile i zasięgu, ale – zarazem – znacznej masie i wysokiej cenie.

Jedną z odpowiedzi na założenia, towarzyszące programowi Pustelnik, jest polski przeciwpancerny pocisk kierowany Pirat. To dzieło zakładów Mesko S.A., które we współpracy z ukraińskim KB Łucz, a także podmiotami polskimi - Zakładem Produkcji Specjalnej Gamrat sp. z o.o, Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowym Telesystem i WAT-em opracowało, i przygotowało do produkcji przeciwpancerny pocisk Pirat.