Szwedzka Torped 47 dla Ukrainy. Rosyjskie okręty podwodne w niebezpieczeństwie

Rosyjska flota czarnomorska , mimo serii kompromitacji, przez długie miesiące skutecznie blokowała Morze Czarne. Dostęp Ukrainy do nowej, zachodniej broni - jak pociski Storm Shadow - i śmiałe ataki wykonywane pływającymi bezzałogowcami sprawiły, że Ukraina, mimo braku morskiej floty, zmusiła na morzu Rosję do odwrotu.

Torped 47 to nowa, opracowana przez Saaba, lekka torpeda przeznaczona do zwalczania okrętów podwodnych. Broń weszła do służby w 2022 roku (dostawy zaczęły się w październiku), a pierwsze egzemplarze trafiły do marynarek wojennych Szwecji i Finlandii.