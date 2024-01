Rosjanie przywrócą do życia "Mińsk"? Okręt poważnie ucierpiał po ukraińskim ataku

Należący do Floty Czarnomorskiej okręt desantowy "Mińsk" został uszkodzony przez Siły Zbrojne Ukrainy w nocy z 12 na 13 września 2023 roku , w suchym doku w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie. Podczas ataku uszkodzono również okręt podwodny 877 klasy Kilo "Rostow na Donu". Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), przekonywał wówczas, że po użyciu pocisków manewrujących SCALP/Storm Shadow obydwie jednostki "nie nadają się już do naprawy".

Okręt desantowy "Mińsk", to okręt projektu 775 – Ropucha. Tego typu jednostki do końca lat 80. były produkowane w Polsce. Służyły marynarce wojennej ZSRR, a obecnie część z nich służy Rosji. Są to duże okręty o długości ok. 115 metrów i ładowności do 500 ton. Posiadają pokład ładunkowy o powierzchni 600 metrów kwadratowych, który pozwala na transport różnorodnych ładunków. Jak pisał już Łukasz Michalik, dziennikarz WP Tech, może to być np. 10 czołgów i 340 żołnierzy piechoty morskiej lub 12 transporterów z rodziny BTR i 340 żołnierzy.