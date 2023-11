Tajwan buduje lekkie fregaty. Nowe okręty to odpowiedź na chińskie zagrożenie

Tajwan rozpoczął budowę dwóch prototypowych, lekkich fregat. Nietypowe, zaprojektowane zgodnie z wymogami stealth okręty zostały zoptymalizowane do odmiennych zadań: jeden do obrony przeciwlotniczej, a drugi do zwalczania okrętów podwodnych. To część ambitnego planu budowy sił morskich, zdolnych do odparcia ewentualnego ataku Chin.