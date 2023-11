Bojownicy Hamasu przez lata przekształcili Strefę Gazy w jeden ogromny skład broni, co pokazywały zdjęcia wyposażenia znalezionego przez żołnierzy IDF w budynkach mieszkalnych.

Na nagraniu widać składowisko obejmujące w większości karabinki z rodziny AK, a dokładniej chińskie Typ 56-1/-2 kal. 7,62x39 mm, które można poznać po urządzeniu wylotowym oraz po frezowanej komorze zamkowej. Są to produkowane na licencji przez Chiny warianty karabinka AKS-47 (wariant popularnego AK-47 ze składaną kolbą), które były eksportowane w zasadzie na cały świat.

Bojownik Hamasu vs czołg Merkava Mk. IVM. Dokonał szaleńczej szarży

Bojownik Hamasu vs czołg Merkava Mk. IVM. Dokonał szaleńczej szarży

Obecne są także większe i cięższe rozwiązania zdolne do przenoszenia np. granatów PG-7VR lub ich lokalnie produkowanych klonów znanych jako "Yasin" wykorzystywanych w początkowej fazie walk przez bojowników Hamasu do atakowania czołgów Merkawa. Granaty tego typu mają możliwość przepalenia od 500 mm stali pancernej do nawet 750 mm w zależności od wersji.