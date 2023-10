Hamas kopiuje taktykę z Ukrainy. Uderzenie w izraelską Merkawę

Hamas wykorzystał w ataku granat kumulacyjny RPG-7. Amunicja została zrzucona z drona – to taktyka, której zastosowanie można obserwować na froncie w Ukrainie już od wielu miesięcy . Na opublikowanym w sieci filmie widać, że pocisk spadł na tylną część pojazdu, jednak trudno zidentyfikować konkretne straty po stronie IDF.

Warto podkreślić, że przed eksplozją czołgu mogła uchronić charakterystyczna separacja amunicji w Merkawie Mk 4 . Tutaj, w przeciwieństwie do innych współczesnych czołgów, producent zdecydował się umieścić tylko cztery pociski w przedziale załogi, a kolejne 10 w magazynach w niszy wieży oraz w kadłubie (w pojedynczych ognioodpornych pojemnikach).

Produkowany od 1979 r. czołg podstawowy Merkawa jest maszyną, którą dysponuje tylko izraelskie wojsko. W wersji oznaczonej jako Mk 4 jest to wyjątkowo zaawansowana konstrukcja tamtejszej armii. Nie brak też opinii sugerujących, że Merkawa Mk 4 to najbardziej zaawansowany czołg na świecie .

W kontekście zdolności defensywnych, Merkawa może pochwalić się obecnością ruchomych płyt pancernych , które poruszają się po uderzeniu pocisku, w efekcie czego następuje rozproszenie strumienia kumulacyjnego. Nie brak też zabezpieczenia dna kadłuba Merkawy, gdzie zastosowano masywną osłonę zdolną do odparcia ataku z granatników przeciwpancernych .

Dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik wyjaśniał też, że w kontekście defensywnych rozwiązań tej konstrukcji produkowanej przez Mantak, istotnymi dodatkami są też zagłuszarki służące do obrony przed odpalanymi radiowo ładunkami wybuchowymi. Merkawa Mk 4 potrafi też "wytworzyć zasłonę dymną z wykorzystaniem własnego układu napędowego" – pisał Michalik. Pojazd wtryskuje paliwo do kolektora dolotowego, w efekcie czego natychmiast tworzy się ogromną chmura dymu, a zużycie paliwa wzrasta do 200 l/min.