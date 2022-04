Ukraińskie pociski Stugna-P w akcji. Zniszczono nimi trzy pojazdy

Stugna-P stanowi wersję rozwojową ukraińsko-białoruskiego pocisku Skif. Broń weszła do uzbrojenia w 2011 r ., a za jej produkcję odpowiada Państwowe Kijowskie Biuro Konstrukcyjne "Łucz".

Pocisk Stugna-P jest kierowany za pomocą kanału optycznego lub w wiązce laserowej. Maksymalny zasięg tej broni to 5 km (w nocy jest on o 2 km mniejszy). Co więcej, ukraiński zestaw – jak pisał Przemysław Juraszek – pozwala operatorowi na odpalenie i naprowadzanie pocisku z dala od wyrzutni.