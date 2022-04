Rosja straszy Zachód. Przeprowadzono próbne odpalenie RS-28 Sarmat

Już wcześniej przewidywano, że ten pocisk może trafić do uzbrojenia rosyjskich Strategicznych Wojsk Rakietowych z końcem 2022 roku. Wygląda, że wspomniana próba jest jedną z ostatnich przed przyjęciem tego systemu do uzbrojenia.

Pierwszy raz świat usłyszał o tym międzykontynentalnym pocisku balistycznym w 2014 roku, ale prace nad nim trwały podobno od lat dwutysięcznych. Pierwszy kontrakt produkcyjny z Biurem Projektowym Makiejewa i NPOMash został podpisany w 2011 roku co zakończyło też cykl badawczo rozwojowy jak podaje Center for Strategic and International Studies (CSIS).