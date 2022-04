Amunicja krążąca Warmate dla Wojska Polskiego. Nowe drony kamikadze od WB Electronics

Warmate wygląda jak model samolotu – ma 1,6 metra rozpiętości i nieco ponad metr długości. To lekki sprzęt – gotowy do działania waży niecałe 6 kg, a do startu potrzebuje małej, pneumatycznej wyrzutni. Jego kluczowym elementem jest głowica, zaprojektowana w trzech wariantach: odłamkowo-burzącym, kumulacyjnym i rozpoznawczym.

Przy atakach na cele "miękkie", jak nieosłonięci żołnierze czy nieopancerzone pojazdy, używana jest głowica zawierająca 300 gramów ładunku wybuchowego TNT. Do atakowania sprzętu pancernego służy głowica kumulacyjna zapewniająca przebicie do 240 mm RHA (jednorodna stal walcowana – przelicznik, pozwalający na porównanie skuteczności pocisków przeciwpancernych).

Warmate może przebywać w powietrzu do 50 minut i poruszać się z prędkością do 80 km/h. Jego zasięg to 30 km, a praktyczny pułap lotu – do 300 m, choć w warunkach testowych możliwe jest uzyskanie znacznie większej wysokości.