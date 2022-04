Rosjanie znów stracili cenny śmigłowiec. To Ka-52 Aligator

Ka-52 to dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy produkowany seryjnie od 2008 r. Według doniesień strony ukraińskiej, obrońcy zniszczyli od początku wojny co najmniej kilka tych maszyn. Wiropłat ma długą historię – projekt Ka-52 powstał już w 1987 r. Była to wersja rozwojowa jednomiejscowego Ka-50.