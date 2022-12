To z tej broni strzelił komendant policji? Nie tak łatwo ją odpalić

Według ostatnich doniesień wybuch w KGP był wynikiem wypadku, a wspominany granatnik został sprezentowany komendantowi przez Ukraińców. Do zdarzenia odniosła się niedawno specjalistyczna strona w mediach społecznościowych "Gunblog - Broń Palna", według której "naprawdę trzeba się postarać, żeby odpalić granatnik RGW 90".

Jak odpalić granatnik?

Jak czytamy na stronie "Gunblog", odpalenie wspomnianej broni wymaga szeregu czynności. Najpierw należy rozłożyć rączkę chwytu przedniego, a następnie rozłożyć rączkę chwytu spustowego, która "złożona w położeniu marszowym stanowi osłonę i zabezpieczenie języka spustowego". Trzeba również pamiętać o przestawieniu bezpiecznika skrzydłowego, aby odblokować spust RGW 90.

"No i na koniec trzeba na ten spust nacisnąć jak w pistolecie. Nie ma w tym granatniku żadnego czerwonego magicznego przycisku odpalającego do którego dostęp ochrania podnoszona do góry klapka" – podkreślono we wpisie, opublikowanym na stronie "Gunblog".

Granatnik przeciwpancerny RGW 90 HH

RGW 90 HH MATADOR to przenośna bezodrzutowa broń przeciwpancerna opracowana w 1999 r. Jak pisaliśmy na naszych łamach, w marcu Ukraina otrzymała partię składającą się z 2650 egzemplarzy tego granatnika (całość zamówienia obejmuje 5,1 tys. sztuk). Jest to sprzęt jednorazowy, lżejszy i tańszy w eksploatacji niż wersje przeznaczone do wielokrotnego użytku. Granatnik działa w zakresie temperatur pomiędzy minus 46 st. Celsjusza a 71 st. Celsjusza.

RGW 90 HH MATADOR jest produkowany od 2000 r. przez niemiecką firmę Dynamit Nobel Defence, a za jego opracowanie odpowiadają izraelskie przedsiębiorstwo Rafael Advanced Defense Systems oraz siły zbrojne Singapuru. Broń stanowi ulepszoną wersję pochodzących z lat 70. XX w. Armbustów. Jej zaletą jest bardzo niewielka masa wynosząca zaledwie 7,5 kg.

Granatnik ma zasięg skuteczny ok. 500 m i można odpalać z niego amunicję kumulacyjną (w trybie HEAT) oraz odkształcalną (w trybie HESH). W pierwszym trybie RGW 90 HH przebija pancerze czołgów i innych pojazdów opancerzonych, a w drugim – ściany ze zbrojonego betonu o grubości 250 mm.

Granatnik Pallad-D

Pallad to granatnik podwieszany opracowany w latach 70. XX w. przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. O tym, że to właśnie ta broń mogła być źródłem wybuchu w gabinecie komendanta, powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" były antyterrorysta Jerzy Dziewulski. Pallad-D wzór .83 to – jak pisał Łukasz Michalik – broń samodzielna, co oznacza, że nie trzeba podczepiać jej pod karabinek.

Granatnik jest zasilany amunicją 40×47SR mm, a jego zasięg wynosi ok. 400 km. Broń została wyposażona w bezpiecznik, który chroni przed przypadkowym odpaleniem. Pallad jest jeszcze lżejszy niż RGW 90 HH – jego masa to zaledwie 2,3 kg.

