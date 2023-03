Ukraińcy pokazali, jak korzystać z granatnika. Odpalili amerykański RPG PSRL-1

Jak donosi serwis Army Technology, każdy aspekt, od materiału i produkcji po system celowniczy RPG-7, został oceniony i przeprojektowany, aby stworzyć RPG PSRL-1 pasujący do współczesnych realiów pola walki. PSRL-1 kal. 40 mm jest kompatybilny ze wszystkimi pociskami dedykowanymi RPG-7 . Jego efektywny, maksymalny zasięg szacuje się na ponad 800 metrów, a maksymalny zasięg bojowy na ok. 1000 m. Amerykańska wersja RPG-7 waży 6,6 kg, a jej całkowita długość to 915 mm.

Granatnik RPG PSRL-1 jest łatwy w obsłudze i może być wykorzystany do ataków np. na pojazdy opancerzone, konwoje, czy jako środek przeciwpiechotny. Serwis Military Factory zwraca uwagę, że pojedyncza wyrzutnia jest przystosowana do 1000 rund, a doświadczony strzelec może wystrzelić od 3 do nawet 4 pocisków na minutę. Dodaje również, że RPG PSRL-1 dzieli się na dwie części, co znacznie ułatwia jego transport.