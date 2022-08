ACV-30 – bojowy wóz piechoty marines. USMC przygotowuje się do wojny z Chinami

ACV (Amphibious Combat Vehicle – amfibijny wóz bojowy) to rozpoczęty w 2011 roku program, którego celem jest wyłonienie następcy dla używanych przez marines amfibii AAV7. Korpus Piechoty Morskiej używa około 800 takich pojazdów, jednak produkowany od 1982 roku pojazd coraz gorzej odpowiada realiom współczesnego pola walki.

Problemem jest także wysoki stopień zużycia eksploatowanych obecnie amfibii, co sprawia, że marines coraz pilniej potrzebują wymiany sprzętu. To okazja nie tylko na odmłodzenie, ale przede wszystkim na generacyjną zmianę w arsenale Korpusu.

Rezultatem programu ACV jest cała rodzina wozów bojowych , korzystających ze wspólnego podwozia, opracowanego przez BAE Systems i Iveco. Jest to pojazd kołowy, z napędem 8×8, zaprojektowany m.in. jako wóz zabezpieczenia technicznego ACV-R, transporter ACV-P, wóz dowodzenia ACV-C i bojowy wóz piechoty ACV-30 (liczba nawiązuje do kalibru głównego uzbrojenia).

Takie rozwiązanie pozwoliło zachować dużą pustą przestrzeń wewnątrz kadłuba. Dzięki temu ACV-30 może transportować do 12 osób, a zarazem oferuje znaczne możliwości w zakresie pływania – pojazd radzi sobie z falami nawet przy stanie morza 3, co zwiększa zakres pogody, w jakiej mogą być prowadzone operacje desantowe.

Najnowsze umowa, zawarta pomiędzy Korpusem Piechoty Morskiej a koncernem BAE System przewiduje wyprodukowanie serii AMV-30, które posłużą do wszechstronnych testów nowego bewupa.

Testy nowego sprzętu do dla marines element większego przedsięwzięcia. Amerykańska reforma sił zbrojnych przewiduje, że Korpus Piechoty Morskiej wraca do swoich korzeni. Reorganizacja zakłada, że marines skupią się na operacja prowadzonych na wybrzeżu, a nie – jak choćby w Iraku czy Afganistanie – w głębi lądu. To jedna z przyczyn, dla których Korpus pozbywa się ponad 400 czołgów Abrams.