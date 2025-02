Najważniejsze odkrycie od 100 lat w Egipcie. Odnaleźli grobowiec faraona

Prawdziwa sensacja w Egipcie - odnaleziono grobowiec faraona Thotmesa II, który panował w Egipcie ok. 3500 lat temu. Był ukryty w skale. Jest to pierwsze odkrycie grobowca faraona od czasu odkrycia grobowca Tutanchamona w 1922 roku, poinformowało egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności w oświadczeniu. Imię Thotmesa II widnieje na ceramice znalezionej w miejscu pochówku — odkrycie to pozwoliło archeologom zidentyfikować grobowiec.