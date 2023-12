Niemcy zamawiają śmigłowce Airbus H145M. To następca szturmowych maszyn Tiger

Niemcy zdecydowali się na zakup aż 82 lekkich śmigłowców szturmowych (LKH - Leichter Kampfhubschrauber) Airbus H145M . Zapotrzebowanie na 62 maszyny zostało już potwierdzone, pozostałych 20 to sprzęt, którego zamówienie określono jako opcjonalne.

Poszukując helikoptera do zwalczania czołgów, Niemcy wybrali zupełnie inne rozwiązanie niż Polska : zrezygnowali z wyspecjalizowanych maszyn szturmowych na rzecz lżejszych, uniwersalnych śmigłowców.

Wartość umowy jest szacowana na 2,1 mld euro, co czyni ją największym zakupem niemieckiego wojska w ostatnich latach. Do wojsk lądowych ma trafić co najmniej 57 egzemplarzy, a pięć pozostałych jest przeznaczonych dla jednostek specjalnych Luftwaffe.