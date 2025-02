Bestie z północy dla Ukrainy? Niespodziewana deklaracja

Ukraińska agencja Unian zauważa, że taka niespodziewana deklaracja tak naprawdę przypomniała, że szwedzki myśliwiec był już wcześniej brany pod uwagę jako potencjalne wzmocnienie ukraińskich sił powietrznych. W listopadzie 2024 r. w jednym ze szwedzkich pakietów pomocowych znalazły się nawet części zamienne potrzebne do obsługi 14 myśliwców JAS-39 Gripen , co odebrano jednoznacznie jako "przygotowywanie gruntu" pod ich przyszły transfer. Państwa NATO zdecydowały jednak, że priorytet mają myśliwce F-16, a zbyt duża liczba samolotów Sojuszu przekazana armii obrońców może spowodować duże zamieszanie w jej szeregach. Poza F-16 w Ukrainie jest już kilka francuskich myśliwców Mirage 2000-5F .

JAS-39 Gripen jest jednosilnikowym myśliwcem ze skrzydłami typu delta z usterzeniem kaczki. Mierzący ok. 14 m długości samolot może osiągać prędkość maksymalną 2 Ma (ok. 2130 km/h) i operować na pułapie do 18 tys. m. W standardzie posiada działko Mauser BK-27 kal. 27 mm, ale jest też dostosowany do przenoszenia różnego rodzaju podwieszanych pocisków i bomb, w tym m.in. pocisków powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM i pocisków manewrujących Taurus KEPD 350.