Polski pilot AH‑64E szczerze o Apache’u. Padają mocne słowa

Wywiad z pilotem, który zasiądzie za sterami polskiego śmigłowca AH-64E Guardian opublikował serwis Defence24. Jego rozmówcą jest uczestnik amerykańskiego szkolenia, a zarazem pilot latający wcześniej na śmigłowcach Mi-24. Jego opinia na temat sprzętu, który ma trafić do Polski, jest entuzjastyczna.

"(...) myślę, że z mojej eskadry służącej na Mi-24 - i częściowo, jeśli chodzi o kolegów z innych eskadr, którzy także latają na bojowo – to opinie mieliśmy podobne. Oczywiście wykonujemy rozkazy i będziemy służyć na tym sprzęcie, który zapewni nam państwo, ale to, że ostatecznie będzie to AH-64E jest dla wielu z nas spełnieniem marzeń" – stwierdził pilot.