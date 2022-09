USA przekazały je po cichu. Ukraińska armia pokazała ich głośne zastosowanie

Pentagon wysłał Ukrainie swoje najdokładniejsze, kierowany przez GPS pociski artyleryjski Excalibur – donosi Bloomberg, powołując się na dokumenty budżetowe Departamentu Obrony, które potwierdzają niezapowiedziany wcześniej dodatek do arsenału zgromadzonego w celu zwalczania rosyjskiej inwazji. Plan uzupełnienia amerykańskich zapasów Excaliburów po raz pierwszy potwierdza, że Pentagon zaopatrywał w te pociski siły ukraińskie.

Excalibur, czyli naprowadzany satelitarnie pocisk, który może trafić z dokładnością do dwóch metrów od celu, został po raz pierwszy użyty w Iraku w 2007 roku w głośnym zabójstwie przywódcy Al-Kaidy, Abu Juraha i jego współpracowników.

Pocisk Excalibur wykorzystywany w haubicach kalibru 155 mm – czołowej artylerii polowej armii amerykańskiej – został opracowany wspólnie przez firmy Raytheon Missiles and Defence oraz BAE Systems Bofor. Precyzyjnie naprowadzany Excalibur pozwala dowódcom na polu walki dokładniej namierzać cele. Według dokumentów Pentagonu ma on zasięg 40 km.

Wojsko używa amerykańskich pocisków do haubic holowanych 155 mm M777A2. Podczas strzelania tym pociskiem lufa haubicy jest skierowana niemal pionowo w górę, aby wynieść pocisk na maksymalną możliwą wysokość, z której następnie poleci do celu. W filmie przedstawiono również sposób programowania pocisków dzięki ulepszonemu urządzeniu EPIAFS służącemu do montażu zapalnika indukcyjnego (elektronicznego).