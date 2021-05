Satelity Starlink nad Polską. Jak znaleźć kosmiczny pociąg Elona Muska?

Jeżeli wolicie się obyć bez aplikacji, to warto pamiętać, że północ to azymut 0, wschód - 90, południe - 180, a zachód - 270. Horyzont to azymut 0, a patrząc pionowo nad głową mamy azymut 90. To powinno pomóc wam się zorientować, gdzie szukać satelitów.