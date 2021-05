NASA: Voyager 1 usłyszał szum spoza Układu Słonecznego

Statek Voyager 1 już dawno temu opuścił Układ Słonecznymi i zakończył swoją oryginalną misję. Obecnie znajduje się ok. 22 mld km od Ziemi - dla porównania Słońce znajduje się "jedynie" 150 mln km od naszej planety. Nie oznacza to jednak, że nie dostarcza kolejnych danych, które przyczyniają się do niezwykłych odkryć.