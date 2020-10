Starlink - można już skorzystać z internetu Elona Muska. Ceny abonamentu powalają

Ruszają publiczne testy beta internetu "Starlink" od SpaceX. Korzystanie z tych usług będzie kosztować niemałe pieniądze. Jak można było się spodziewać po Elonie Musku, same beta testy też otrzymały ciekawą nazwę "Better Than Nothing Beta".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Starlink)